З Об'єднаної опозиції вигнали двох людей - «за зраду»
15:38, 01 вересня 2012Політика
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У Сумській області з лав Об'єднаної опозиції виключили представника партії "Фронт змін" Олександра Перчакова і представницю ВО "Батьківщина" Віру Мотречко за самовисунення на парламентські вибори.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Об'єднаної опозиції в Сумській області.
О.Перчаков і В.Мотречко всупереч рішенню з'їзду Об'єднаної опозиції зареєструвалися як самовисуванці кандидатами в народні депутати по округу, де балотується узгоджений опозицією кандидат - Олег Медуниця.
У керівництві сумського регіонального виборчого штабу Об'єднаної опозиції переконані, що цей вчинок є «зрадою» і несумісний з перебуванням О.Перчакова і В.Мотречко в рядах опозиціонерів.
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