З Об'єднаної опозиції вигнали двох людей - «за зраду»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Об'єднаної опозиції в Сумській області.

О.Перчаков і В.Мотречко всупереч рішенню з'їзду Об'єднаної опозиції зареєструвалися як самовисуванці кандидатами в народні депутати по округу, де балотується узгоджений опозицією кандидат - Олег Медуниця.

У керівництві сумського регіонального виборчого штабу Об'єднаної опозиції переконані, що цей вчинок є «зрадою» і несумісний з перебуванням О.Перчакова і В.Мотречко в рядах опозиціонерів.