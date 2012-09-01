У школі, де вчився Янукович, є ноу-хау

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, реконструкція колишньої школи проводиться в рамках національної програми «Школа майбутнього».

Перша черга ліцею – це повністю реконструйована будівля старої школи, де в кожному класі встановлені нові меблі, комп'ютери. Всі навчальні кабінети оснащені інтерактивними дошками, спеціальним сучасним обладнанням. У ліцеї введений в експлуатацію новий медичний блок.

У прес-службі зазначили, що ноу-хау школи – електронна карта школярів, яка дасть їм бути на зв'язку з батьками, оплачувати шкільні обіди, а батькам - контролювати оцінки дитини.

У рамках запуску другої черги ліцею планується здати в експлуатацію другий корпус школи. Це нова триповерхова будівля, в якій розміщуватимуться навчальні кабінети української мови і літератури, лінгафонний кабінет і кабінет зарубіжної літератури. У цьому корпусі також будуть розташовані їдальня на 100 місць з харчоблоком, бібліотека і читальний зал, актовий і спортивний зали.

До 1 жовтня буде завершено впорядкування шкільної території, будівництво стадіону і спортивних майданчиків - баскетбольного і волейбольного, а також бігової доріжки і тенісного корту.

Виступаючи на відкритті ліцею, голова Донецької ОДА Андрій Шишацький підкреслив: «Дуже символічно, що одна із старих шкіл робочого міста стане сучасним навчальним закладом з профільною орієнтацією на запитані інформаційні технології».

За інформацією «Вісника державних закупівель», влітку 2012 року Головне управління капітального будівництва Донецької ОДА за підсумками тендеру уклало угоду на продовження реконструкції школи, в якій навчався В.Янукович, на 28,54 млн грн (фірма, що виграла тендер, має до кінця року провести загальнобудівельні роботи в існуючих і нових будівлях школи, облаштувати спортмайданчики, вентиляційну фасадну систему). Роботи фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету.