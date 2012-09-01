Київським першокласникам вручили національні прапори

Першокласникам Святошинського та Оболонського районів столиці від імені опозиційного депутата Олександра Третьяковав вручили азбуки та українські прапори.

Перед початком традиційної святкової лінійки книги та прапори отримали близько двох тисяч першокласників зі шкіл, що входять в 218-й округ, де балотується Третьяков.

"Саме першого вересня для кожного з вас починається дорога в майбутнє. Бажаю всім провести навчальний рік цікаво та плідно, знайти добрих і надійних друзів, досягти поставлених цілей", йдеться у вітальному зверненні опозиційного депутата.

Також Третьяков закликав школярів вчити і берегти рідну мову. "Гордіться тим, що ви належите до великого українського народу", - зазначив він, вітаючи учнів.

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков балотується по столичному мажоритарному округу № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів.