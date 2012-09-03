Щоб запросити українців на вибори ЦВК витратить 1 млн 116 грн

Центральна виборча комісія внесла зміни до кошторису видатків на підготовку та проведення чергових виборів до парламенту, які передбачають виділення 1 млн 116 грн органам введення Державного реєстру виборців для придбання паперу на виготовлення іменних запрошень.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ЦВК.

Крім того, для придбання персональних засобів ідентифікації для окружних виборчкомів для користувачів системи «Вибори» буде виділено 239 тис 40 грн.

Для того, аби забезпечити фінансування цих заходів, ЦВК скоротила видатки на виготовлення виборчої документації та оплату послуг зв’язку.

Заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна підкреслила, що загальний обсяг видатків Центрвиборчкому на організацію та проведення парламентських виборів не змінився і залишився на рівні 268 млн 162 тис. 460 грн.

При цьому, загальний обсяг видатків державного бюджету на підготовку, організацію та проведення виборів становить 1,2 млрд грн..