У ПАРЄ розчаровані відхиленням касаційної скарги Тимошенко

Як повідомляє прес-служба ПАРЄ, голова Парламентської асамблеї Жан-Клод Міньйон і співдоповідачі по Україні Майліс Репс і Марієтта де Пурбе-Лундін висловили глибоке розчарування сьогоднішнім рішенням Вищого спеціалізованого суду України у цивільних і кримінальних справах, який розглядав касацію адвокатів екс-прем’єра.

"Асамблея неодноразово заявляла, що газова справа зводиться до кримінальної відповідальності за нормальний політичний процес прийняття рішень. Враховуючи численні запитання, які були порушені стосовно судового розгляду, які призвели до її засудження, ми - як і багато інших друзів України - чекали, що касаційний суд прийме її апеляцію", - зазначили автори заяви.

Вони нагадали, що Президент України Віктор Янукович дав зрозуміти співдоповідачам ПАРЄ, що він буде готовий втрутитися в цю справу, якщо її касація буде відхилена судом. «Тому ми закликаємо, щоб він дотримав своє слово без зволікання для того, щоб вирішити питання стосовно ув’язнення колишніх членів уряду. Ці випадки не повинні затьмарити майбутні виборах", - підкреслили автори заяви.

На запрошення Президента В.Януковича співдоповідачі ПАРЄ мають намір відвідати Україну до наступної сесії Асамблеї, щоб обговорити можливі політичні шляхи вирішення цього питання відповідно до стандартів Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

Апеляційний суд залишив вирок у силі, після чого було подано касацію.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Сьогодні, 29 серпня, Вищий спеціалізований суд України у цивільних і кримінальних справах визнав законним вирок екс-прем'єру. Суд ухвалив, що рішення судів нижчих інстанцій є законними й оскарженню не підлягають.