КС дозволив ВАСУ позбавляти депутатських мандатів

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було оприлюднено сьогодні у КС.

Раніше 49 народних депутатів звернулись до Конституційного Суду стосовно конституційності низки положень Кодексу адміністративного судочинства України, також 50 народних депутатів звертались до суду стосовно відповідності Конституції інших положень цього кодексу, 54 народних депутатів просили суд визначити конституційність низки положень закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також вже згаданого Кодексу адміністративного судочинства України. Ці три подання КС вирішив об’єднати в одне провадження.

Також у своєму рішенні суд визнав такими, що відповідають Конституції, положення закону «Про судоустрій і статус суддів» стосовно підсудності Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції прав щодо оскарження рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів місцевого чи апеляційного суду.

Крім цього, КС також визнав конституційними положення Кодексу адміністративного судочинства України стосовно підсудності апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції та Вищому адміністративному суду України як суду апеляційної інстанції справ до примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.