Коновалюка можуть виключити з ПР

Про це в коментарі «Фокусу» заявив керівник Донецького обласного виборчого штабу ПР, народний депутат Олександр Касянюк.

За його словами, позбавлення членства у ПР стане для В.Коновалюка покаранням за порушення партійної дисципліни: він висунув свою кандидатуру по одномандатному виборчому округу №60 з центром Волноваха Донецькій області, і таким чином, склав конкуренцію офіційному висуванцеві від ПР, генеральному директору «Донецьксталі» Олександру Риженкову.

«В.Коновалюк пішов проти рішення партії, він переоцінює свої можливості. Хочеш балотуватися – поклади партквиток і йди самовисуванцем. У нас є партійна дисципліна, і на найближчій політраді ми виключимо Валерія Ілліча з наших лав» – пообіцяв О.Касянюк.

Крім того, він не виключає, що, усвідомивши помилку, В.Коновалюк може вибути з виборчого процесу, знявши свою кандидатуру.

Водночас, В. Коновалюк у коментарі УНІАН зазначив, що інформацію про своє виключення він чує вперше. І з цими «інтригами» розбиратиметься по приїзду, оскільки зараз перебуває поза Києвом, сказав В.Коновалюк.