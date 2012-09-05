Регіонал «заспокоїв» українців: курсу долара нічого не загрожує

Коливання на ринку обміну валют є наслідком передвиборчого психозу, що штучно нагнітається. Таку думку висловив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, голова підкомітету з питань міжнародної економічної політики Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Олексій Плотніков, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Насправді коливання на ринку обміну валют не мають під собою жодних економічних підстав», - відзначив політик.

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О.Плотніков нагадав, що ажіотажним попитом на іноземну валюту в нашій країні супроводжуються будь-які вибори. «І зараз валютні коливання відбуваються з тієї самої причини», - сказав він.

«Представники Національного банку чітко заявили – курсу долара нічого не загрожує. Врешті-решт, оприлюднено середній курс цієї валюти на 2013-2014 роки, який від сьогоднішнього значно не відрізняється», - заявив депутат.

«Тому я думаю, що психоз, який сьогодні підтримується штучно, найближчим часом буде нівельовано, а ситуація нормалізується», - сказав парламентарій.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня на українському міжбанку котирування підвищилися до 8,1800/8,2000 грн/дол., з євро - 10,2950/10,3240 грн/євро. При цьому до середини сесії торги фактично зупинилися, оскільки були відсутні пропозиції з продажу валюти.

5 вересня вдень українські банки купували долар США в середньому по 8,15 грн/дол., продавали — по 8,23 грн/дол.

Курс купівлі готівкового долара підвищився на 0,3%, продажу — на 0,8%, порівняно із вчорашнім днем.

Пропозиції банків з купівлі долара коливаються в межах 8,11-8,20 грн/дол., з продажу – в межах 8,16-8,30 грн/дол.