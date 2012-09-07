Аваков упевнений, що суд Італії не ухвалить рішення про екстрадицію

Про це А.Аваков сказав в інтерв'ю газеті «Дело», відповідаючи на питання, чи буде він вважати незаконним і несправедливим рішення італійського суду про екстрадицію в Україну.

«Суд Італії не ухвалить такого рішення. На сьогодні в суді обидві сторони - і захист, і прокуратура Італії - не підтримують обвинувачення і не підтримують екстрадицію. Рішення суду буде, як я вважаю, не більше, ніж формальна процедура», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня 2012 року прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно А.Авакова за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що призвели до тяжких наслідків). Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили в міжнародний розшук.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне. Апеляційний суд Риму 12 квітня звільнив А.Авакова з-під варти.

Україна надала документи до італійського суду і прокуратури, щоб вони ухвалили рішення з приводу екстрадиції А.Авакова.