У Берегово визнали угорську мову регіональною

Сьогодні, 7 вересня, Берегівська міська рада (Закарпатська область) на сесії прийняла рішення про надання угорській мові статусу регіональної в Берегово.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив берегівський міський голова Іштван Гайдош.

З його слів, у м. Берегові 48% населення становлять угорці (12,8 тисяч).

Мер Берегова зокрема уточнив, що саме він подав на розгляд сесії проект рішення «Про реалізацію окремих норм закону України «Про засади державної мовної політики» на території міста Берегова», за яке проголосували дві третини депутатів міськради (всього у раді 34 депутата).

Проект даного рішення, зокрема, передбачає забезпечення надписів на бланках, печатках, штампах, табличках Берегівської міськради, поряд з державною мовою, також і регіональною угорською мовою. При виготовленні вказівників, табличок і аудіо- і візуальної реклами на території міста рекламодавці також мають враховувати відповідне рішення.

"Щоправда, ми враховуємо, що це не вимагатиме значних фінансових затрат, оскільки на сьогодні в Берегові паралельно з українською широко використовується угорська, а тому чимало надписів уже продубльовані угорською мовою", - уточнив І. Гайдош.

Він також додав, що дав доручення фінансово-економічному відділу Берегівської міської ради підрахувати, скільки коштів потрібно місту на діловодство угорською мовою.

"При цьому ми враховували, що кошти на виконання норм закону будемо планувати в бюджеті на наступний рік", - уточнив мер Берегова.

Також рішення передбачає звернутися до всіх підприємців та установ міста щодо реалізації регіонального статусу угорської мови. Відповідні зміни має бути внесено до регламенту міськради, виконкому. Інформацію про прийняття зазначеного рішення має бути доведено до відома громадян через ЗМІ.

Довідка УНІАН. Згідно з всеукраїнським переписом населення 2001 року, в Закарпатті проживає понад 151 тис. угорців.