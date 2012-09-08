Електорат мовчки уникає соціологів

Про це повідомив директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в ефірі "Шустер Live", коментуючи соціологію щодо парламентських виборів.

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"Особливістю нинішньої соціологічної ситуації є те, що багато людей відмовляються брати участь в опитуваннях. Дуже багато. По окремих регіонах це просто зашкалює", - цитує Українська правда.

"Значна частина наших виборців закрилася. У соціологів це називається "спіраль мовчання". І це може принести сюрпризи під час голосування. От за кого ці люди проголосують? Скоріше за все значна частина цих людей просто не прийде голосувати, але вони можуть і принести певні сюрпризи", - уточнив Фесенко.

"Буде багато цікавого, несподіваного, якраз пов’язаного з цією соціологічною групою", - підсумував він.