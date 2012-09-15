Чернігів відзначить День свого заснування і визволення

Про це УНІАН повідомив начальник управління культури міської ради Олег Васюта.

За його словами, 21 вересня громадськість Чернігова також відзначатиме 69-ту річницю визволення міста від фашистських загарбників. З цієї нагоди в обласному центрі Чернігівщини пройде церемонія покладання квітів до братської могили у сквері Попудренка, військовий парад на Красній площі, урочиста хода та мітинг на Меморіалі Слави.

"Цього року вперше під час урочистостей буде використано червоний стяг, що був встановлений на приміщенні обласної ради у день визволення 21 вересня 1943 року", - зазначив О.Васюта. Він уточнив, що полотнище прапора зберігається в історичному музеї імені В.Тарновського. Щоб прапор не пошкодили, його представлять громадськості під склом. Також під час урочистостей будуть презентовані штандарти усіх 11 військових частин, які визволяли Чернігів.

22 вересня на Красній площі відбудеться театралізоване молодіжно-спортивне дійство, під час якого організатори свята обіцяють масове виконання гопака і вальсу. На Алеї Героїв працюватиме виставка-ярмарок місцевих підприємств, а також майстрів народно-декоративного мистецтва. Бджолярі, які погодилися взяти участь у виставці, пообіцяли представити на дегустацію чернігівцям та гостям міста 1320 кг меду – стільки, скільки років виповнилося місту над Десною.

Завершиться святкування феєрверком.