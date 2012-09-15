У містах Росії сьогодні відбудуться опозиційні марші

У Москві опозиція розіб'ється на дві колони - одну утворять представники лівих сил, другу - ліберали.

За словами одного з організаторів маршу Сергія Удальцова, в мітингу візьмуть участь всі опозиційні сили. Вперше на подібну акцію разом з непарламентською опозицією вийдуть представники КПРФ. Натомість від офіційної участі в марші вирішила утриматися партія "Яблуко" - у зв'язку з очікуваним присутністю там націоналістичних і ліворадикальних рухів.

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Учасники акції вимагатимуть дострокових парламентських і президентських виборів, припинення політичних репресій і звільнення політв'язнів. Будуть оголошені і соціальні вимоги - зокрема, аудиту тарифів ЖКГ, підвищення зарплат, боротьби з деградацією освіти та медицини.

У Петербурзі пройдуть одразу три "Марші мільйонів" і відбудуться два мітинги: представникам різних опозиційних рухів так і не вдалося домовитися один з одним, зазначає Радіо Свобода.