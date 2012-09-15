Контрабандист віз до Росії дві старовинні книги

Як повідомили в прес-центрі Управління СБУ в Донецькій області, набув чинності вирок Амвросіївського районного суду Донецької області стосовно місцевого жителя, який намагався незаконно вивезти з України старовинні предмети.

У повідомленні нагадали, що на території поста «Успенка» під час митного огляду автобуса «Донецьк-Ростов» співробітники СБУ виявили в одного з пасажирів два раритетних видання: одне заховане в сумці з особистими речами, інше - під одягом на тілі. Експертизою було встановлено, що вилучені книги - «Октоїх, сиріч, Осьмогласник» 1818 року (видання є пам'яткою стародруку) і «Загальна історія» 1894 року (перше російськомовне прижиттєве видання німецького історика Оскара Йегера) - становлять культурну цінність. Окрім того, в речах контрабандиста виявили орден та п'ять медалей Великої Вітчизняної війни, а також 24 монети часів царської Росії.

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Зазначені предмети контрабандист вивозив для продажу знайомому російському колекціонерові.

Вироком суду зловмисника визнано винним за ч.1 ст.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, йому пред'явлено покарання - позбавлення волі на 3 роки з іспитовим терміном 2 роки.

Культурні цінності конфісковані в дохід держави.



