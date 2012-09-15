Google відмовилася видалити з YouTube "Невинність мусульман"
05:49, 15 вересня 2012Політика
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Інтернет-компанія Google відхилила прохання влади США про видалення з відеохостингу YouTube трейлера до скандального фільму "Невинність мусульман".
Влада США закликали Google переглянути своє рішення про збереження відеоролика на YouTube, зазначивши, що він може порушувати правила використання відеохостингу. Однак вимога не була формальною і зберігала право рішення за інтернет-компанією, пише РІА "Новости".
Google обмежила доступ до відеоролика в Індії та Індонезії, а раніше заблокувала його для користувачів в Єгипті та Лівії, де протести досягли найбільшого напруження. Однак, за словами представників компанії, обмеження були накладені відповідно до місцевого законодавства країн, а не з політичних причин.
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