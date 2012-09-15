Google відмовилася видалити з YouTube "Невинність мусульман"

Влада США закликали Google переглянути своє рішення про збереження відеоролика на YouTube, зазначивши, що він може порушувати правила використання відеохостингу. Однак вимога не була формальною і зберігала право рішення за інтернет-компанією, пише РІА "Новости".

Google обмежила доступ до відеоролика в Індії та Індонезії, а раніше заблокувала його для користувачів в Єгипті та Лівії, де протести досягли найбільшого напруження. Однак, за словами представників компанії, обмеження були накладені відповідно до місцевого законодавства країн, а не з політичних причин.