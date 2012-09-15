Кабмін розширив перелік претендентів на службове житло

Про це йдеться у тексті постанови, розміщеної на Урядовому порталі.

Перелік категорій працівників, яким може бути надане службове житло, доповнений працівниками Національного банку.

Також на службове житло можуть претендувати працівники Конституційного Суду України - керівники структурних підрозділів, їх заступники, головні консультанти, головні фахівці секретаріату, радник голови, наукові консультанти і помічники суддів; працівники апарату судів загальної юрисдикції, Державної судової адміністрації і її територіальних управлінь, Національної школи суддів, секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів і її члени на час виконання ними службових обов'язків.

Згідно з документом, фонд службового житла формується з новозбудованого житла, звільнених житлових приміщень або квартир, які придбані у фізичних або юридичних осіб за рахунок власних коштів.