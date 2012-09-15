У ПР пояснили, чим є кращим одне жеребкування на всіх

Про це заявив народний депутат, представник Партії регіонів у ЦВК Владислав Забарський, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Після ухвалення відповідної постанови ЦВК дільничні комісії не витрачатимуть час на визначення власного складу, і це означає, що виборчий процес триватиме без перешкод», - сказав він.

За словами В.Забарського, за старими правилами жеребкування мало відбуватися у кожній дільничній комісії окремо. Всього на визначення складу виборчкомів довелося б витратити не менш як два тижні, а, отже, виборчий процес міг бути повністю зірваний.

«У кожному окрузі приблизно 191 дільниця. Таким чином, якщо враховувати середню кількість внесених подань, то на жеребкування необхідно витратити 20 628 хвилин, або 14 діб безперервної роботи», - додав він.

Тому, переконаний депутат, зміни заощадять час на формування складу виборчкомів.

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Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Центральна виборча комісія внесла зміни до своєї постанови "Про порядок проведення жеребкування з включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій з проведення виборів народних депутатів", яку було прийнято 17 травня. Представники ВО "Свобода" і "Батьківщина" Олег Махницький і Руслан Князевич звернули свою увагу на те, що ЦВК вносить зміни до порядку проведення жеребкування за п'ять днів до його проведення.

"Якщо дільничні комісії формуватимуться так, як формувалися окружні виборчі комісії, за наслідками одного жеребкування одразу по всіх дільницях, то на цьому всі розмови про чесні вибори потрібно закінчувати", - сказав Р.Князевич.

О.Махницький назвав "дискримінаційним" рішення про зміну порядку жеребкування з формування складів дільничних комісій. "Є рекомендації Венеціанській комісії щодо неможливості зміни норм виборчого законодавства за рік до проведення виборів. Це рішення є нормативним актом, який передбачає таку норму, як проведення жеребкування. І це відбувається за п'ять днів до його проведення окружними виборчими комісіями", - відзначив О.Махницький.

У свою чергу, голова Ради Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що таке рішення свідчать про підготовку до масштабних фальсифікацій під час виборів. За його словами, Центральна виборча комісія раптово змінює правила жеребкування під час формування дільничних виборчих комісій і, таким чином, до складу ДВК потрапляють 49 партій, підконтрольних Партії регіонів.