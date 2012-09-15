Колесніков розраховує на «відкрите небо» з США вже цього року

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві інфраструктури України, про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков після переговорів з керівництвом Міністерства транспорту США та The Boeing Company, що відбулися під час робочого візиту до США.

«Найголовніша тема переговорів – це авіація. Я думаю, що ми дуже наблизилися до «Відкритого неба», - сказав віце-прем’єр.

За його словами, українські компанії можуть відновити право здійснювати авіаперевезення, яке вони втратили у 2005 році.

«Тобто українські компанії зможуть літати до будь-якого міста США без обмежень, як відповідно і будь-які американські компанії, зможуть літати до міст України», - сказав Б.Колесніков.

Також віце-прем’єр повідомив, що зустрічі з колегами з Міністерства транспорту США, представниками федеральних авіаційної та залізничної служб були дуже корисними для української делегації. «Зустрічі були дуже ефективними, американський досвід безцінний, адже це провідна економіка світу», - наголосив він.