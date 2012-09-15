Кузьмін просить США дозволити допитати Лазаренка і Мельниченка

Про це він заявив сьогодні під час обговорення справи екс-прем'єр-міністра України в рамках 9-го форуму Ялтинської європейської стратегії.

Р.Кузьмін нагадав, що Генпрокуратура має намір пред'явити Ю.Тимошенко нові звинувачення. За його словами, частина матеріалів, необхідних Генпрокуратурі, перебувають у влади Сполучених Штатів Америки.

«Я звертаюся до представників американської держави і прошу вас докласти всіх можливих зусиль для того, щоб представники слідчої групи Генеральної прокуратури мали можливість виїхати до США і разом з Федеральною прокуратурою США, разом з Федеральним бюро розслідувань допитати людей, які мають безпосереднє відношення до злочинів, здійснених в Україні», - сказав Р.Кузьмін.

Перший заступник генпрокурора уточнив, що це екс-глава уряду П.Лазаренко і екс-майор держохорони М.Мельниченко.

«Я прошу дати нам можливість це зробити і все ж встановити істину», - закликав Р.Кузьмін.