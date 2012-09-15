Кузьмін заявив, що єдина людина, з вини якої Тимошенко у тюрмі - її захисник

Про це він заявив сьогодні під час обговорення справи екс-прем'єр-міністра України в рамках 9-го форуму Ялтинської європейської стратегії.

Він наголосив, що питання про звільнення Ю.Тимошенко є виключно компетенцією правоохоронної і судової системи України.

«Ніякі політичні заяви, політичні гасла, шантаж і погрози не призведуть до позитивного рішення. Єдине можливе рішення - це рішення, яке лежить у правовій площині», - сказав він.

Р. Кузьмін також додав, що жоден депутат не наділений законним правом прийти у в'язницю, відкрити ворота і випустити ув'язненого.

«І жоден прем'єр-міністр, і жоден президент, включаючи президента Європарламенту. Це може зробити тільки суд», - додав перший заступник генпрокурора України.

Р.Кузьмін висловив упевненість, що єдиною людиною, з вини якого Ю.Тимошенко зараз у в'язниці - це її захисник.

«І єдина людина, з вини якої екс-прем'єр знаходиться за гратами, це її захисник, який так вибудував юридичний захист в суді, що не залишив своєму клієнтові жодного шансу виграти процес», - акцентував Р.Кузьмін, додавши, що весь захист зводився до політичних методів.

За словами Р.Кузьміна, він чудово знає принцип презумпції невинуватості і ніколи не дозволяв собі його порушувати.

«Але я і зараз повторю те, що говорив в Європарламенті - у прокуратури достатньо підстав для того, щоб пред'явити Юлії Тимошенко нові звинувачення. Це чиста правда», - сказав перший заступник генпрокурора.