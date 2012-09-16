Мельниченко обіцяє, що записи щодо Щербаня отримають і ГПУ, і захист Тимошенко

Колишній майор держохорони Микола Мельниченко заявляє, що готовий особисто свідчити у справі про вбивство Євгена Щербаня. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

«Генпрокуратура звернулася у міністерство юстиції США, вона вимагає, щоб я передав записи у її розпорядження. Я наголошую: я все зроблю, щоб ці записи були офіційно передані мною у розпорядження Генеральної прокуратури України. Також я все зроблю, щоб адвокати Тимошенко також були ознайомлені з усіма записами, які я передам у розпорядження Генеральної прокуратури. Щоб і адвокати, і прокуратура могли їх використовувати у суді», – зазначив він.

У відповідь на запитання, чому про те, що він має записи, які можуть стосуватися вбивства Щербаня, він повідомив лише зараз, Микола Мельниченко заявив: «Я надаю свідчення Генеральній прокуратурі України. Саме 14 вересня я надіслав свої письмові свідчення міністерству юстиції США. Коли я надіслав свої свідчення, то офіційно повідомив, що я це зробив».

«Я готовий свідчити, приїжджати і, думаю, найближчим часом – залежно від того, яка буде реакція в Україні – я ухвалю рішення», – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, екс-майор Управління державної охорони України Микола Мельниченко звинувачує колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренко в організації убивства в 1996 році народного депутата і бізнесмена Євгена Щербаня, а колишнього главу уряду Юлію Тимошенко і партнера П.Лазаренка по бізнесу Петра Кириченко - в оплаті послуг кілера. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

У «Батьківщині» слова Мельниченка спростовують і стверджують, що його заява підготовлена на замовлення Адміністрації Президента.