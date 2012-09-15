«Батьківщина»: Мельниченко пропонував за «гонорар» захищати Тимошенко

Сьогоднішня заява колишнього майора Державної служби охорони України Миколи Мельниченка щодо причетності екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко до вбивства у 1996 році народного депутата, бізнесмена Євгена Щербаня підготовлена на «замовлення та під диктовку адміністрації президента».

Про це сказано у заяві ВО «Батьківщина», оприлюдненій на сайті партії.

"Після того як влада обламала зуби, намагаючись зшити білими нитками сфальшовані справи проти Юлії Тимошенко, вона вдалася до послуг особи, яка протягом більше десяти років відома тим, що пропонувала різним силам як у середині країни, так і за її межами, недешево продати якісь «нові записи» з кабінету Кучми", - йдеться у документі.

У партії «Батьківщина» також наголосили, що у 2003 році у Луганську відбувся суд у справі щодо вбивства Є.Щербаня, але навіть «підконтрольний Леоніду Кучмі» суд не зміг віднайти найменших доказів причетності Ю.Тимошенко до цього злочину. «Не зміг знайти, бо їх просто не існує і не існувало у природі», - додали у партії.

"Самому Миколі Мельниченку ми хочемо нагадати, що він більше півроку шукав виходи на керівництво партії «Батьківщина», а також на захисників Юлії Тимошенко з пропозиціями за «гонорар» виступити зі свідченнями на захист нашого лідера. Однак після категоричної відмови пішов на співпрацю з режимом, для якого залякані чи куплені так звані «свідки» давно стали засобом для розправи над лідерами опозиції", - зазначається у заяві партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 вересня, Мельниченко на своїй сторінці на Facebook написав, що колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко організував убивство в 1996 році народного депутата і бізнесмена Є.Щербаня, а Ю.Тимошенко і партнер П.Лазаренка по бізнесу Петро Кириченко нібито оплатили послуги кілера.

Крім того, М.Мельниченко стверджує, що чоловік Ю.Тимошенко Олександр Тимошенко цього літа звернувся до нього з пропозицією звинуватити Президента України Віктора Януковича у вбивстві Є.Щербаня.

Довідка УНІАН. Є.Щербань був убитий 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд виніс вирок у кримінальній справі, яка містила більше 20 епізодів, зокрема, вбивство голови НБУ Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 чоловік. Троє з них одержали довічне увязненння. Інші були засуджені на термін від 11,5 до 15 років позбавлення волі.

Екс-прем'єр П.Лазаренко проходив у справі як замовник убивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишній прем'єр-міністр визнаний причетним до вбивства цих людей.

У серпні 2011 року заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в інтерв'ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної в США стосовно П.Лазаренка.

9 серпня в 2012 р. в інтерв'ю газеті «Сегодня» перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив, що Генеральна прокуратура готова пред'явити Ю.Тимошенко звинувачення у справі про вбивство в листопаді 1996 року народного депутата Є.Щербаня.

Р.Кузьмін також зазначив, що справа щодо виконавців вбивства Є.Щербаня була розслідувана, направлена до суду, і по ньому є вирок. Справу щодо замовників виділили в окреме провадження, розслідували співробітники центрального апарату Генпрокуратури, встановивши причетних до організації і фінансування цього замовленого злочину. «Ми маємо намір пред'явити Ю.Тимошенко звинувачення в співучасті в ньому», - повідомив він.

