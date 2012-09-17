У Донецьку побили кандидата у депутати

У Донецьку невідомі побили кандидата у народні депутати Дмитра Верзилова, який балотується у Верховну Раду України по мажоритарному округу №43 (м. Донецьк, Ленінський район) від Радикальної партії, а також є діючим депутатом Ленінської районної ради м. Донецька.

Як передає кореспондент УНІАН, Д.Верзилов розповсюдив для ЗМІ заяву, в якій повідомив, що 15 вересня увечері, приблизно, о 21.05 він йшов додому після зустрічі з пенсіонерами Ленінського району, і вже біля під'їзду його зустріли двоє невідомих, які напали на нього і стали бити.

«Це було двоє налисо поголених чоловіків, років 30, вищі і кремезніші за мене, в руках у одного з них був предмет, схожий на біту, а другий тримав у руці мою фотографію. Не сказавши мені ані слова, вони повалили мене на землю і стали бити ногами по ребрах, по животу, ударяючи потилицею об асфальт, - зазначив кандидат. - При цьому чоловік у чорній шкіряній куртці, який тримав мою фотографію, став кричати, що мене йому «замовили», тому що я «перейшов дорогу» дуже впливовій людині, і якщо я продовжуватиму свою громадську діяльність і не відмовлюся від участі у виборчій кампанії – наступного разу вони мене уб'ють».

Знайшли побитого депутата сусіди, які й викликали «швидку». Але того дня, 15 вересня, лікарі відмовилися госпіталізувати Д.Верзилова, пославшись на «відсутність тяжких травм і загрози життєдіяльності», а наступного дня інші медики - Донецької обласної травматології - констатували факт нанесення побоїв депутатові райради, забій верхньої дихальної області і струс головного мозку.

За словами Д.Верзилова, у Ворошиловському РВВС міліції м. Донецька 15 вересня у нього відмовилися приймати заяву про напад.

Д.Верзилов упевнений, що побиття пов'язане з його політичною діяльністю, і вважає, що його замовила влада.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у громадських організаціях «Союз порятунку Донбасу» і «Донецька міська організація пенсіонерів і дітей війни», 17 вересня на підтримку Д.Верзилова активісти організацій проведуть мітинг протесту під Донецьким міським управлінням МВС. Після мітингу заява про напад на Д.Верзилова буде передана особисто начальнику міської міліції.