У ПР «не знають», хто повісив їхні білборди із обіцянкою другої державної мови

"Я не знаю, хто там повісив цей лозунг. Тому нічого говорити не буду", - сказав В.Рибак в інтерв'ю ТСН.ua, відповідаючи на питання, чому подібні гасла з'явились лише у Криму.

При цьому він не проти, щоб у місцях компактного проживання кримських татар у Криму регіональною мовою стала кримськотатарська. "Якщо кримських татар більше 10 відсотків і вони компактно проживають, я не виключаю такої можливості", - сказав В.Рибак.

Він також пригадав, що перший на Донбасі на День Незалежності почав виступати українською мовою. "Не всім це сподобалося, люди почали шуміти... Зараз вже на Донбасі спокійно сприймають українську мову. Багато є українських шкіл, українських класів", - сказав один з лідерів регіоналів.