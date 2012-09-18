Вищий світ Західної Європи під Києвом штурмуватиме фортецю і демонструватиме середньовічну моду

21-23 вересня у «Парку Київська Русь» відбудеться мега-фестиваль «Гості Стародавнього Києва XV століття». Більше 500 учасників клубів історичної реконструкції візьмуть участь у відтворенні атмосфери XV століття. На фестиваль завітають учасники з України, Росії, Білорусії, Латвії, країн Західної Європи.

Лицарі продемонструють високу військову майстерність в стройовій підготовці, у денних і нічних боях, піших та кінних поєдинках, візьмуть штурмом фортецю, задіявши осадову техніку.

На відвідувачів чекає виступ ансамблю старовинної музики «Кантика-Гальярда», середньовічні танці та майстер-класи з них, які проведе студія старовинного танцю «Джойссанс», а також трюки у виконанні кращих каскадерів України. У рамках фестивалю відбудуться виставка шоломів і щитів, фотовиставка на тему реконструкції XV століття та конкурс костюмів, в якому буде представлена військова і громадянська середньовічна мода.

Під час фестивалю відвідувачі Парку матимуть унікальну можливість спостерігати за життям справжнього середньовічного табору. Працюватиме ярмарок майстрів, які влаштують майстер-класи з найрізноманітніших ремесел та перформанси для гостей свята.

У вечірній програмі – нічні битви, вогняне шоу та святковий феєрверк.

Захід відбувається за підтримки Міжпарламентської Асамблеї країн-учасниць СНД та Київської обласної державної адміністрації.

«Парк Київська Русь» розташований у с. Копачів Обухівського району. З Києва курсуватимуть маршрутні автобуси від станції м. Видубичі кожні 30 хвилин.

Для журналістів у субботу, 22 вересня буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.

Сайт «Парку Київська Русь»: http://www.parkkyivrus.com/