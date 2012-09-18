Комуністи стали в позу і збираються працювати у ВР до виборів

Про це заявив лідер КПУ Петро Симоненко, повідомляється на сайті партії.

Він підкреслив, що вже давно порушував питання про те, щоб Верховна Рада під час виборчої кампанії ухвалила рішення працювати лише над законопроектами щодо соціальних питань або взагалі скасувала проведення засідань.

«Але тоді виникає питання, чому ми не виконуємо свої зобов'язання перед виборцями, оскільки до виборів наступного парламенту ми маємо працювати», – відзначив П.Симоненко.

Лідер комуністів додав, що парламентарії мають чітко визначити перелік необхідних законів і сформувати пакети за ініціативами різних фракцій і розглядати їх у визначені терміни.

Як повідомляв УНІАН, з початку відкриття нової сесії ВР провела лише два пленарні засідання - 4 вересня і 6 вересня.

17 вересня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція ПР пропонує депутатам цього тижня лише один день працювати у пленарному режимі. За його словами, цього дня парламент має сконцентруватися на ухваленні важливих законопроектів, поданих Кабінетом міністрів, Президентом і окремими депутатами. А решту часу депутати працюватимуть у комітетах і з виборцями. Лідер фракції Партії регіонів нагадав, що всі попередні виборчі кампанії Верховна Рада взагалі не працювала у пленарному режимі.

Після цього голова Верховної Ради України Володимир Литвин запропонував депутатам працювати в пленарному режимі цього тижня лише 18 вересня.

Депутати сьогодні шляхом голосування визначаться щодо підтримки або відхилення цієї пропозиції.