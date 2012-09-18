У кулуарах ВР бютівець вдарив кулаком Омельченка
11:09, 18 вересня 2012Політика
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У кулуарах Верховної Ради між депутатом від фракції "БЮТ-Батьківщина" Русланом Богданом та позафракційним депутатом Григорієм Омельченком стався інцидент.
Омельченка вдарили кулаком в обличчя
Як передає кореспондент УНІАН, депутати стояли в кулуарах парламенту і спілкувалися. Р.Богдан раптово вдарив кулаком Г.Омельченка по обличчю і пішов.
У даний час ніхто з депутатів не коментує цей інцидент.
Деякі люди, які знаходилися в цей час в кулуарах, зняли інцидент на камери телефонів.
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