У кулуарах ВР бютівець вдарив кулаком Омельченка

11:09, 18 вересня 2012
Політика
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У кулуарах Верховної Ради між депутатом від фракції "БЮТ-Батьківщина" Русланом Богданом та позафракційним депутатом Григорієм Омельченком стався інцидент.

Григорій Омельченко

Як передає кореспондент УНІАН, депутати стояли в кулуарах парламенту і спілкувалися. Р.Богдан раптово вдарив кулаком Г.Омельченка по обличчю і пішов.

У даний час ніхто з депутатів не коментує цей інцидент.

Деякі люди, які знаходилися в цей час в кулуарах, зняли інцидент на камери телефонів.

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