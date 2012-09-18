У кулуарах ВР бютівець вдарив кулаком Омельченка

Як передає кореспондент УНІАН, депутати стояли в кулуарах парламенту і спілкувалися. Р.Богдан раптово вдарив кулаком Г.Омельченка по обличчю і пішов.

У даний час ніхто з депутатів не коментує цей інцидент.

Деякі люди, які знаходилися в цей час в кулуарах, зняли інцидент на камери телефонів.