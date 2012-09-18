Бютівець каже, що вдарив Омельченка через «справу педофілів»

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Богдан повідомив сьогодні журналістам після даного інциденту.

Він нагадав, що у 2009 році Г.Омельченко звинуватив кількох народних депутатів, в тому числі і його, в тому, що вони педофіли.

«Три роки Генеральна прокуратура розслідувала цю справу і жодних доказів, і жодного підтвердження не знайшли», - сказав він.

Р.Богдан зауважив, що такі звинувачення у 2009 році, безумовно, були піар-технологією під час президентських виборів.

«Я попросив Г.Омельченка спростувати цю інформацію, і він відмовився. Тому у мене не було іншого виходу», - сказав Р.Богдан.

Народний депутат зауважив, що не міг вчинити інакше, хоча і не вважає правильним з'ясування стосунків таким чином.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, у кулуарах Верховної Ради між депутатом з фракції "БЮТ-Батьківщина" Р.Богданом та позафракційним депутатом Г.Омельченком стався інцидент.

Депутати стояли в кулуарах парламенту і спілкувалися. Р.Богдан раптово вдарив кулаком Г.Омельченка в обличчя і пішов.

Довідка УНІАН. 13 жовтня 2009 року народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко заявив про факти розбещення неповнолітніх в "Артеку".

Керівництво "Артеку", у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей не мають жодного стосунку до центру.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій Омельченко направляв численні звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.Омельченко заявив, що у скандалі фігурують троє народних депутатів.