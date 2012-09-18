Бютівець каже, що вдарив Омельченка через «справу педофілів»
Народний депутат України Руслан Богдан вдарив іншого депутата Григорія Омельченка за те, що той відмовився спростувати інформацію про його причетність до так званої «справи педофілів».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.Богдан повідомив сьогодні журналістам після даного інциденту.
Він нагадав, що у 2009 році Г.Омельченко звинуватив кількох народних депутатів, в тому числі і його, в тому, що вони педофіли.
«Три роки Генеральна прокуратура розслідувала цю справу і жодних доказів, і жодного підтвердження не знайшли», - сказав він.
Р.Богдан зауважив, що такі звинувачення у 2009 році, безумовно, були піар-технологією під час президентських виборів.
«Я попросив Г.Омельченка спростувати цю інформацію, і він відмовився. Тому у мене не було іншого виходу», - сказав Р.Богдан.
Народний депутат зауважив, що не міг вчинити інакше, хоча і не вважає правильним з'ясування стосунків таким чином.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, у кулуарах Верховної Ради між депутатом з фракції "БЮТ-Батьківщина" Р.Богданом та позафракційним депутатом Г.Омельченком стався інцидент.
Депутати стояли в кулуарах парламенту і спілкувалися. Р.Богдан раптово вдарив кулаком Г.Омельченка в обличчя і пішов.
Довідка УНІАН. 13 жовтня 2009 року народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко заявив про факти розбещення неповнолітніх в "Артеку".
Керівництво "Артеку", у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей не мають жодного стосунку до центру.
Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій Омельченко направляв численні звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.Омельченко заявив, що у скандалі фігурують троє народних депутатів.