Третьяков: Повальні заміни членів ОВК - ознака того, що влада готує фальсифікації

Партії та мажоритарні кандидати, які не мають жодних шансів перемогти на виборах, продають свої місця у виборчих комісіях тим партіям і кандидатам, які за будь-яку ціну прагнуть перемогти. Таку думку озвучив опозиційний депутат Олександр Третьяков в інтерв'ю журналістам.

Третьяков нагадав, що за законом зареєстровані належним чином партії мають право бути представленими у виборчих комісіях. Партія також має право замінити свого представника у виборчій комісії.

За словами опозиційного депутата, той факт, що в певний момент у деяких комісіях починається повальна заміна зареєстрованих представників, свідчить про факти продажу місць.

«Для того, щоб реалізувати цю бізнес-схему, партії реєструють в якості членів виборчих комісій кого попало, а потім виставляють ці місця на продаж. Якщо у вашій виборчій комісії почалися повальні заміни, значить, продаж відбувся », - зазначив опозиційний депутат.

«Зрозуміло, коли у виборчій комісії відбувається одна чи дві заміни, це може бути обумовлено об'єктивними причинами, - заявив Олександр Третьяков. - Але коли з 18 членів комісії за два тижні замінено 11, як це сталося в окружній виборчій комісії по 218-му округу столиці, а також простежуються їхні певні зв'язки з провладним кандидатом, це говорить тільки про те, що влада має намір вигравати вибори шляхом фальсифікацій при підрахунку голосів на рівні ОВК».

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, об'єднуючого частини Святошинського та Оболонського районів столиці.