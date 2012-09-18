Третьяков: Повальні заміни членів ОВК - ознака того, що влада готує фальсифікації

14:33, 18 вересня 2012
Політика
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Партії та мажоритарні кандидати, які не мають жодних шансів виграти вибори, продають свої місця у виборчих комісіях тим партіям і кандидатам, які за будь яку ціну прагнуть перемогти, заявляє опозиційний депутат Олександр Третьяков.

Олександр Третьяков, фото УНІАН

Партії та мажоритарні кандидати, які не мають жодних шансів перемогти на виборах, продають свої місця у виборчих комісіях тим партіям і кандидатам, які за будь-яку ціну прагнуть перемогти. Таку думку озвучив опозиційний депутат Олександр Третьяков в інтерв'ю журналістам.

Третьяков нагадав, що за законом зареєстровані належним чином партії мають право бути представленими у виборчих комісіях. Партія також має право замінити свого представника у виборчій комісії.

За словами опозиційного депутата, той факт, що в певний момент у деяких комісіях починається повальна заміна зареєстрованих представників, свідчить про факти продажу місць.

«Для того, щоб реалізувати цю бізнес-схему, партії реєструють в якості членів виборчих комісій кого попало, а потім виставляють ці місця на продаж. Якщо у вашій виборчій комісії почалися повальні заміни, значить, продаж відбувся », - зазначив опозиційний депутат.

«Зрозуміло, коли у виборчій комісії відбувається одна чи дві заміни, це може бути обумовлено об'єктивними причинами, - заявив Олександр Третьяков. - Але коли з 18 членів комісії за два тижні замінено 11, як це сталося в окружній виборчій комісії по 218-му округу столиці, а також простежуються їхні певні зв'язки з провладним кандидатом, це говорить тільки про те, що влада має намір вигравати вибори шляхом фальсифікацій при підрахунку голосів на рівні ОВК».

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, об'єднуючого частини Святошинського та Оболонського районів столиці.

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