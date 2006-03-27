Президент готує ”кадрові рішення” губернаторам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне провести заплановане на квітень розширене засідання Кабміну за участю голів облдержадміністрацій.

Про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, президент вважає потрібним дати на цьому засіданні уряду оцінку роботи губернаторів за результатами першого кварталу. «Не виключено, що такими підсумками будуть і відповідні кадрові рішення», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.