Президент готує ”кадрові рішення” губернаторам
14:07, 27 березня 2006Політика
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Розширене засідання Кабміну має відбутися
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне провести заплановане на квітень розширене засідання Кабміну за участю голів облдержадміністрацій.
Про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО.
За її словами, президент вважає потрібним дати на цьому засіданні уряду оцінку роботи губернаторів за результатами першого кварталу. «Не виключено, що такими підсумками будуть і відповідні кадрові рішення», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.
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