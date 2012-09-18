Регіонал з «бездоганною» славою перейнявся репутацією німецьких лікарів Тимошенко
Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Василь Кисельов радить німецьким лікарям замислитися над власною репутацією та над репутацією клініки «Шаріте».
Лікарі німецької клініки «Шаріте» готові зробити з Юлії Тимошенко інваліда, аби відпрацювати заплачені їм гроші. Таку думку висловив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Василь Кисельов, коментуючи заяву німецького лікаря колишнього прем’єр-міністра України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.
За словами депутата, лікарняна епопея екс-прем’єрки нагадує безкінечний серіал.
«Те, за чим вже майже півроку спостерігає весь український народ, нагадує безкінечний серіал. І взагалі ця лікарняна епопея для пересічного громадянина – просто дикість. Покажіть мені хоча б ще одного пацієнта, який може собі дозволити півроку лежати у трикімнатній лікарняній палаті, організовує собі там зустрічі та наради і вимагає прес-конференції. Це нонсенс», - зауважив В.Кисельов, додавши, що в діях Ю.Тимошенко відсутня будь-яка логіка. «Замість того, аби, наприклад, в судовому порядку довести свою невинність у справі ЄЕСУ, вона, навпаки, відмовляється з’являтися на судове засідання», - додав він.
Коментуючи останні заяви німецьких лікарів, В.Кисельов відзначив, що вони лише шкодять їх репутації. «Складається враження, що німці готові зробити з Ю.Тимошенко інваліда, щоб тільки відпрацювати заплачені їм гроші. На їх місці я б замислився над власною репутацією та над репутацією клініки «Шаріте». Досить дивно, коли найкращі професіонали вже майже півроку не можуть розібратися з проблемами, які має кожен другий громадянин у нашій державі», - додав «регіонал».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, німецький лікар екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко Лутц Хармс не виключив можливості інвалідизації своєї пацієнтки.
“Я не можу сказати, що ми можемо повністю виключити цю вірогідність. З одного боку ми достатньо позитивно можемо оцінювати розвиток всіх подій. І ми сподіваємося, що ми зможемо уникнути інвалідності”, - сказав Л.Хармс на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові, де Ю.Тимошенко проходить курс реабілітації, відповідаючи на запитання журналістів, чи можлива інвалідизація екс-прем’єра.
За його словами, саме сподівання уникнути інвалідизації Ю.Тимошенко було підґрунтям рішення щодо продовження нагляду за екс-прем’єром в умовах стаціонару харківської лікарні.
“Ця надія і є підґрунтям для нашого спільного рішення продовжити терапевтичне лікування, рішення, яке було прийняте сьогодні”, - зазначив Л.Хармс.
Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Моісеєнко заявила, що Ю.Тимошенко залишиться під стаціонарним наглядом українських та німецьких фахівців у ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові щонайменше ще один місяць.
Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.
З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).
Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».