Регіонал з «бездоганною» славою перейнявся репутацією німецьких лікарів Тимошенко

Лікарі німецької клініки «Шаріте» готові зробити з Юлії Тимошенко інваліда, аби відпрацювати заплачені їм гроші. Таку думку висловив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Василь Кисельов, коментуючи заяву німецького лікаря колишнього прем’єр-міністра України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

За словами депутата, лікарняна епопея екс-прем’єрки нагадує безкінечний серіал.

«Те, за чим вже майже півроку спостерігає весь український народ, нагадує безкінечний серіал. І взагалі ця лікарняна епопея для пересічного громадянина – просто дикість. Покажіть мені хоча б ще одного пацієнта, який може собі дозволити півроку лежати у трикімнатній лікарняній палаті, організовує собі там зустрічі та наради і вимагає прес-конференції. Це нонсенс», - зауважив В.Кисельов, додавши, що в діях Ю.Тимошенко відсутня будь-яка логіка. «Замість того, аби, наприклад, в судовому порядку довести свою невинність у справі ЄЕСУ, вона, навпаки, відмовляється з’являтися на судове засідання», - додав він.

Коментуючи останні заяви німецьких лікарів, В.Кисельов відзначив, що вони лише шкодять їх репутації. «Складається враження, що німці готові зробити з Ю.Тимошенко інваліда, щоб тільки відпрацювати заплачені їм гроші. На їх місці я б замислився над власною репутацією та над репутацією клініки «Шаріте». Досить дивно, коли найкращі професіонали вже майже півроку не можуть розібратися з проблемами, які має кожен другий громадянин у нашій державі», - додав «регіонал».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 вересня, німецький лікар екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко Лутц Хармс не виключив можливості інвалідизації своєї пацієнтки.

“Я не можу сказати, що ми можемо повністю виключити цю вірогідність. З одного боку ми достатньо позитивно можемо оцінювати розвиток всіх подій. І ми сподіваємося, що ми зможемо уникнути інвалідності”, - сказав Л.Хармс на брифінгу перед ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові, де Ю.Тимошенко проходить курс реабілітації, відповідаючи на запитання журналістів, чи можлива інвалідизація екс-прем’єра.

За його словами, саме сподівання уникнути інвалідизації Ю.Тимошенко було підґрунтям рішення щодо продовження нагляду за екс-прем’єром в умовах стаціонару харківської лікарні.

“Ця надія і є підґрунтям для нашого спільного рішення продовжити терапевтичне лікування, рішення, яке було прийняте сьогодні”, - зазначив Л.Хармс.

Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса Моісеєнко заявила, що Ю.Тимошенко залишиться під стаціонарним наглядом українських та німецьких фахівців у ЦКЛ “Укрзалізниці” в Харкові щонайменше ще один місяць.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем'єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров'я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні "Укрзалізниці" в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».