Євродепутат: криміналізація наклепу – потужний спосіб обмеження свободи слова

Про це він заявив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, коментуючи схвалений українським парламентом законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за наклеп.

“Я – не міжнародний юрист, і не можу сказати, чи інші країни-члени Ради Європи визнають наклеп, як кримінальний злочин, однак це видається мені незвичним і потужним шляхом обмеження свободи слова”, - сказав депутат.

Він зазначив, що в таких країнах, як його Великобританія, наклеп ніколи не вважався кримінальним злочином, а тому там передбачені за наклеп лише адміністративні покарання у вигляді фінансових компенсацій, якщо наклеп завдав шкоди репутації особи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні український парламент схвалив у першому читанні законопроект, який передбачає запровадження кримінального покарання за наклеп, в тому числі у вигляд обмеження волі терміном до трьох років.