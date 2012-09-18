Янукович вирішив підтримати Одещину фінансами

Як передає кореспондент УНІАН, за підсумками сьогоднішньої зустрічі з активом Одеської області підготовлено проект доручень Президента України, в тому числі прем’єр-міністру України, керівникам міністерств і відомств, щодо надання фінансової підтримки Одеській області для реалізації важливих програм.

Зокрема, В.Янукович оголосив про доручення прем’єр-міністру, міністру інфраструктури, а також голові Одеської ОДА «вжити вичерпних заходів щодо проведення реконструкції аеродромного комплексу, включаючи будівництво нової штучної злітно-посадкової смуги та системи магістральної рульової доріжки у міжнародному аеропорту «Одеса» в термін до 1 квітня 2015 року».

Главі уряду, міністру екології і природних ресурсів та голові Одеської ОДА буде доручено «забезпечити спільно з Національною академією наук України підготовку та реалізацію комплексного проекту, спрямованого на збереження Куяльницького лиману та озера Сасик, що передбачають будівництво необхідних об’єктів та їх належне фінансування – термін до 1 листопада 2013 року».

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Віце-прем’єр-міністру Сергію Тігіпку і главі Міносвіти Презедент доручить «опрацювати питання про внесення змін до Закону «Про наукову, науково-технічну діяльність» щодо поширення на державні наукові небюджетні установи порядку фінансування наукових пенсій, встановленого для наукових працівників державних бюджетних наукових установ і організацій».

Крім того, В.Янукович доручить главі уряду та главі Одеської ОДА опрацювання питання щодо фінансування будівництва низки об’єктів освіти, медицини та інших об’єктів соціальної сфери Одеської області.

Глава держави має намір найближчим часом передати перелік доручень до Кабміну з метою підтримки і врахування деяких ініціатив при затвердженні проекту держбюджету-2013.