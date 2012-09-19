Карасьов: повторюємо російський шлях

Таку думку висловив політолог Вадим Карасьов, коментуючи УНІАН ухвалення Верховною Радою в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію особи».

“Нещодавно російська Держдума теж прийняла такий закон, хоча за часи президентства Медведєва такий же закон був відмінений: норма про кримінальну відповідальність за наклеп була прибрана з закону. Але сьогодні, особливо на хвилі протестів у Росії, Держдума знову повернула (дію закону). Ми повторюємо російський шлях, і фактично це є намагання уникнути серйозної і несерйозної критики на адресу тих чи інших представників влади”, - сказав В.Карасьов.

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Він наголосив, що законопроект щодо встановлення кримінальної відповідальності за наклеп розглядається на фоні погіршення економічних показників і загострення політичної ситуації, що може викликати соціальні протести. Політолог висловив думку, що критика на адресу влади і її представників посилюватиметься, а схваленням цього законопроекту влада намагається “перекрити потоки критики на свою адресу” й унеможливити протести проти політики влади.

В.Карасьов зазначив, що країни Європейського Союзу не будуть активно протестувати проти прийняття цього закону, оскільки вже зрозуміли, що Україна рухається від демократії до авторитаризму, і Європа може за цим тільки спостерігати.

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“Я розумію, що питання наклепів є, але для того, щоб уникнути цих речей, потрібно, щоб політика була прозорою, щоб працювали політичні інститути, і головне - щоб суд був незалежною гілкою влади”, - сказав В.Карасьов.