Томенко бачить, як у ПР мавпують «старшого брата»

Про це він заявив під час робочої поїздки на Закарпаття, повідомили УНІАН в його прес-службі.

М.Томенко переконаний, що сьогодні не лише об’єднана опозиція, а й громадськість повинна активно виступити проти спроби повернути норми авторитаризму в сучасний медіа-простір України. Він нагадав, що українське медійне законодавство, в частині розширення прав і свобод діяльності журналістів, неодноразово ставилося в приклад посткомуністичним і пострадянським країнам як найбільш цивілізоване.

Віце-спікер зазначив, що це вже не перша спроба повернути радянську авторитарну норму про кримінальну відповідальність за образи та наклеп.

«Останні роки нам вдавалося відбиватися від цієї ідеї, але, очевидно, влада знову вирішила до неї повернутися», - сказав М.Томенко.

На його думку, такі дії з боку Партії регіонів мають дві причини. Перша причина, зауважив він, це традиційне мавпування нинішньої влади тих законопроектів, які приймає «старший брат», адже саме після того як в Росії був прийнятий такий закон, представники Партії регіонів зареєстрували аналогічний законопроект і в українському парламенті.

«Другою причиною є бажання захистити своїх політичних патронів і не допускати критики на їхню адресу», - сказав М.Томенко. За словами заступника голови Верховної Ради, якщо так піде й далі, то незабаром можлива поява закону, яким передбачатиметься кримінальна відповідальність за образи Віктора Януковича, Леоніда Черновецького, Миколи Азарова та інших представників нинішньої влади.

М.Томенко зазначив, що, з точки зору європейських демократичних принципів, такі дії української влади є неприпустимі.

Як повідомлялося, у Партії регіонів (ПР) пропонують повернути кримінальну відповідальність за наклеп і поширення неправдивої інформації та карати не тільки штрафами, а й тюремним ув'язненням на строк до п'яти років. Автор законопроекту № 11013 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо посилення відповідальності за посягання на честь і гідність людини)», народний депутат Віталій Журавський, впевнений, що завдяки змінам до закону «люди будуть думати, перш ніж говорити».

«Наклепом» депутат пропонує вважати «поширення завідомо неправдивих відомостей, що ображають честь і гідність людини або підривають її репутацію». Залежно від складу і тяжкості злочину за розповсюдження такої інформації кривдника пропонується карати штрафом в розмірі від 500 до 5000 неоподатковуваних мінімумів (від 8,5 тис грн до 85 тис грн), виправними роботами або арештом від 3 до 8 місяців. Якщо поширена інформація привела до серйозного погіршення здоров'я, то за її поширення передбачається запровадити тюремне ув'язнення на термін від 3 до 5 років.

Образа («приниження честі та гідності іншої людини, виражене в непристойній формі»), на думку В.Журавського, є менш серйозною провиною - за неї накладається штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (від 8,5 тис до 17 тис грн) або виправні роботи строком до одного року.