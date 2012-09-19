У Миколаєві Симоненка не пустили на зустріч зі студентами місцевого ВНЗ

Зокрема, лідер КПУ повинен був провести зустріч зі студентами вищих навчальних закладів в місцевому міському сквері, оскільки раніше вже було отримано відмову на відвідування безпосередньо будівель вузів, повідомляє прес-служба КПУ.

Коментуючи ситуацію, Петро Симоненко сказав, що є два варіанти пояснення того, що сталося.

Перше публічне: те, як пояснюють місцеві влади - мовляв, студенти - на заняттях. Але також є реальний мотив відмови представникам КПУ у зустрічах з молоддю міста.

Петро Симоненко пояснив, що влада постійно тисне на керівництво ВНЗ, забороняючи їм проводити зустрічі з комуністами.

У зв'язку з цим лідер КПУ впевнений, що молодь, як найдинамічніша частина суспільства, в умовах, які склалися в країні, все більше і більше симпатизує лівим політичним поглядам.

«Сьогоднішні студенти - це ті, хто виховувалися на антикомуністичній пропаганді, але це також і ті, хто виріс в роки незалежності. Сьогодні вони реально можуть оцінити той факт, що за 20 років, незалежно від того, якого кольору були політики при владі, Україні пропонували лише модель національного погрому. Саме тому молоді люди, які хочуть справедливості і прогресивного розвитку для своєї країни, все більше і більше стають лівими», - підкреслив Петро Симоненко.

На його думку, це основна причина того, що влада «бояїься спілкування комуністів зі студентством».

У той же час перший секретар Миколаївського обкому КПУ, народний депутат України Володимир Матвєєв підкреслив, що комуністи попередньо і завчасно, в ході виборчої кампанії і зустрічей нардепів з виборцями, що передбачено законом країни, звернулися з проханням організувати зустрічі зі студентством, які складають значну частину виборців Миколаєва.

«Ми зустріли запеклий опір міської адміністрації та керівників ВУЗів. Після цього ми вирішили провести зустріч в місцевому сквері, не відвідуючи самі вузи», - сказав Володимир Матвєєв.

Підсумовуючи, він повідомив, що керівники ВНЗ відмовили і в такій організації зустрічі, заборонивши студентам приходити в сквер.

«Це пряма заборона на проведення виборчої кампанії, пряме порушення закону і використання адмінресурсу», - резюмував Володимир Матвєєв.