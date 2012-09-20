Міліція проводить обшук у виборчому штабі «УДАРу» в Луганську

Про це повідомили в Луганській обласній організації «УДАРу».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», за словами луганських партійців, до штабу «УДАРу» у 105-му виборчому окрузі приїхав оперуповноважений з документами на обшук. Підстави обшуку – в рамках розгляду справи щодо крадіжки ноутбука в орендодавця приміщення, де знаходиться штаб «УДАРу».

Наразі співробітники штабу разом з оперуповноваженим очікують на приїзд людей, які здійснюватимуть обшук. Водночас слідчий не реагує на запитання представників «УДАРу», чи не пов'язаний приїзд правоохоронців до штабу з тим, що за два дні місто має відвідати лідер партії В.Кличко.

В «УДАРі» називають події в Луганській області продовженням тиску на активістів партії та перешкоджанням зустрічам В.Кличка з людьми. Так, 19 вересня місцева влада у Донецьку заявила, що В.Кличко має перенести свою зустріч з людьми з центру міста подалі, мотивуючи тим, що в цей день у Донецьку відбуватиметься футбольний матч.