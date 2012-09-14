Кличко витратить на вибори приблизно 90 мільйонів

Віталій Кличко заявляє, що олігархи не причетні до фінансування передвиборчої кампанії його партії. Він відзначив, що зараз ширяться спекуляції на тему фінансування їхньої партії, начебто одна половина списку причетна до групи Коломойського, інша – до групи Фірташа, пише ZIK.

При цьому, відзначив Кличко, ці звинувачення ґрунтуються на тому, що хтось знайомий з кимось, і лише на підставі цього стовідсотково робляться висновки, що хтось когось фінансує.

За словами Кличка, навіть письменниці Марії Матіос приписують зв’язок з Адміністрацією Президента, бо її родич працює в державній установі.

«Якщо є звинувачення, я хотів би конкретні речі почути, а не думки чи чутки коментувати. Я ще раз хочу підкреслити: ніяких олігархів за нами немає», – заявив Кличко.

«Ми розрахували, що ця кампанія обійдеться десь в 90 млн грн. Велику частину з цих грошей я взяв на себе. Я дуже вдячний партійним осередкам, малому та середньому бізнесу, які взяли на себе відповідальність за окремі регіони. Основна частинка коштів іде на зовнішні носії, на рекламу на телебаченні і підтримку штабів», – сказав він.