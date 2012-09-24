Суд визнав факт фальсифікації документів однією з партій у Києві

Зокрема, представники політичної партії «Права воля України» внесли на розгляд окружної виборчої комісії сфальсифіковані документи кандидата до складу дільничної виборчої комісії, а члени ОВК залишили це подання в комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Київського регіонального штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина», внесення подання про включення мешканки Голосіївського району до складу ДВК №800035 до окружної виборчої комісії 211-го виборчого округу від цієї партії відбулося без згоди і відома самої кандидатки. За підписом голови «Правої волі України» до подання додавалася заява з підробленим підписом та копія паспорту. Це і стало причиною позову громадянки Тетяни Цоли до Окружного адмінсуду Києва з вимогами визнати дії партії та ОВК протиправними та відшкодувати їй 10 тис грн.

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За інформацією Київського регіонального штабу опозиції, 23 вересня суд, розглянувши позов Т.Цоли до партії «Правова воля України» та ОВК №211, визнав факт порушення закону та протиправності дій відповідачів. Окремою ухвалою Окружний адмінсуд зобов’язав прокуратуру Голосіївського району столиці провести перевірку за фактом інциденту в ОВК №211.

Сфальсифіковане подання, внесене 18 вересня до ОВК 211-го округу, виявили члени комісії, оскільки прізвище Т.Цоли вони вже зафіксували у списках офіційних спостерігачів на виборах народних депутатів України 28 жовтня від ОО «Батьківщина».