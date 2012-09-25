Філарет: Росія хоче знищити нашу мову - для того, щоб знищити державу

Про це у коментарі УНІАН перед початком Всеукраїнського форуму «На захист української мови і державності» сказав сам Патріарх.

«Дивно, що нам у ХХІ столітті доводиться захищати свою рідну мову», - сказав він і додав, що кожен українець має захищати її, таким чином захищаючи Україну, її незалежність і культуру.

Відповідаючи на запитання, як саме українці мають захищати свою мову, Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату наголосив, що вони, в першу чергу, мають говорити рідною мовою самі та виховувати відповідно дітей. Також патріарх додав, що заклади освіти мають проводити навчання українською мовою.

У свою чергу, влада, на переконання Патріарха Філарета, також мала би захищати українську мову. «Тому що, якщо вона не буде захищати українську мову – вона не повинна бути в Україні» - сказав він.

«Росія хоче знищити нашу мову. Для чого знищують мову? Для того, щоб знищити нашу Українську Державу» - сказав патріарх і додав, що українська влада «з різних міркувань» іде на поступки Росії.