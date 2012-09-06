Ющенко: Росія використовує українське керівництво в своїх цілях

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна», про це лідер «Нашої України», колишній Президент України Віктор Ющенко заявив, коментуючи висловлювання прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва та інших чиновників на засіданні Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, що проживають за кордоном, та гуманітарної співпраці.

На переконання екс-Президента, Кремль прямо оголосив про свої плани гуманітарної експансії в Україні.

В.Ющенко нагадав, відповідно до настанов Д.Медведєва, Росія повинна займати "наступальну позицію" у поширенні російської мови у світі, приділити особливу увагу діяльності центрів, ключових для російських інтересів у країнах СНД, сприяти інтеграційним процесам на теренах СНД та посилити діяльність в Україні. Європейські стандарти названі при цьому «незрозумілими для багатьох українців, що викликає протидію всередині суспільства».

«У зв’язку із цими заявами, очевидною стала роль, яку виконує в контексті російських планів нинішнє українське керівництво. Відкрито оприлюднивши свої плани, російська влада, фактично, викрила своїх спільників в Україні. Якщо досі проросійські сили намагалися надати шляхетності своїм діям посиланнями на Європейську хартію регіональних мов, розмовами про права людини, демократію та рівність, то після зізнання Дмитра Медведєва зафіксовано: нинішня українська влада – не самостійний гравець, а виконавець однієї з другорядних ролей у крупній кремлівській грі з розбудови «русского мира»», - переконаний В.Ющенко.

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Він зауважив, що українське керівництво лише виконує сценарій, написаний за межами України, серед пунктів якого – закон «Про засади державної мовної політики», інтеграція в пострадянські економічні об’єднання, узгодження підходів до історії, гальмування реалізації європейського курсу України та підміна його російсько-українською співдружністю, яка, за словами одного з українських чиновників, «має стати нашою спільною відповіддю на цивілізаційні виклики третього тисячоліття».

В.Ющенко закликав усі політичні сили, які називають себе проукраїнськими та непідконтрольними Росії, висловити публічний протест заявам російських посадовців, що мають ознаки грубого втручання у внутрішні справи суверенної держави Україна.