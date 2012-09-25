Україна планує в листопаді підписати три контракти з видобутку сланцевого газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький у Нью-Йорку перед зустріччю Президента України Віктора Януковича з представниками компанії Chevron.

"Ми вийшли на фінішну пряму, ми одержали попередній контракт від компанії Chevron, який вони хочуть підписати з нами. Підписання приблизно відбудеться наприкінці жовтня, початку листопада цього року", - зазначив міністр

Він нагадав, що Chevron була визначена переможцем конкурсу на укладення УРП на Олеській площі. Прогнозні ресурси площі (Львівська та Івано-Франківська області) оцінюються близько 3 трлн куб. м газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 млрд грн інвестицій і 25 млрд грн на етапі промислової розробки.

Е.Ставицький зазначив, що компанія повністю гарантувала інвестиції в такій сумі. "Відповідно до цього ми розраховуємо одержати від 300 до 400 млрд куб. м газу", - сказав він.

Міністр розповів, що українська сторона розраховує до 2017 року вийти на промисловий видобуток. "Відповідно до цього, за оптимістичним сценарієм, щорічно видобуватиметься 5 млрд куб. м газу, за песимістичним - 3 млрд кубометрів газу, що природно суттєво скорочуватиме наш дефіцит у балансі газу, який існує сьогодні", - зазначив міністр.

Крім того, за його словами, в листопаді планується підписання контракту з компанією Shell на розробку Юзовського родовища, а також із компанією "ЕксонМобіл" на розробку й видобуток газу на площі Скіфська на глибоководному шельфі Чорного моря.

Нагадаємо, в лютому Україна оголосила конкурси на укладення УРП по Юзовській (Донецька і Харківська області) та Олеській (Львівська область) площах із запасами сланцевого газу.

У травні ц.р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell відповідно.

Переможцем конкурсу на розробку Скіфської ділянки Чорноморського шельфу визнано пул із чотирьох компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".