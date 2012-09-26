Російський експерт вирішив, що Україні варто і далі сидіти на двох стільцях

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це директор Інституту економіки РАН Руслан Грінберг сказав під час відеомосту Москва - Київ на тему: «Більше, ніж СНД: новий формат співпраці в рамках Співдружності».

«Якби був дипломатом, то я б ходив коло та навколо. Моя ж позиція полягає в тому, що я б теж - на місці керівника України, не робив би ніякого вибору. Знаходячись між двома гігантами, потрібно вирішувати свої національні завдання і потрібно сім разів відмірювати – і не відрізувати. Що Україна загалом робить зараз. І правильно робить», - сказав Р.Грінберг.

Водночас він додав, що рано чи пізно вибір Україні доведеться зробити. «Хоча ця ідея поки і не знаходить підтримки, сподіваюся, що колись Україна прийде до думки записатися в Євразійський союз», - сказав Р.Грінберг.

На його думку, «в нинішніх неспокійних економічних умовах для того, щоб вижити, потрібно купкуватися». При цьому економіст скептично оцінює можливість вступу України до ЄС.

«Економіка і життя людей (України і Росії) вимагають якоїсь стабільності. Мені здається, що в рамках нашого інтеграційного блоку, ось цієї четвірки – якщо четвертою стане Україна, ми одержимо більш-менш хороше сховище від турбулентності, яка нас не залишає», - вважає Р.Грінберг.