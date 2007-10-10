Ющенко візьме участь в Енергетичному саміті у Литві

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО вирушає з дводенним робочим візитом до Литовської Республіки.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, у Вільнюсі глава держави візьме участь в Енергетичному саміті. На заході, що є продовженням Краківського саміту (травень 2007 року), працюватимуть делегації з майже 20 країн, вісім з них – на чолі із главами держав та керівниками урядів.

За ініціативи України на саміті відбудеться круглий стіл щодо створення спільного європейського транзитного простору в Центральній і Східній Європі, яке передбачає вирішення транзитних питань відповідно до Європейської енергетичної хартії та національних інтересів країн.

Також планується підписання угоди про поглиблення співпраці в енергетичному секторі між Україною, Грузією, Азербайджаном, Польщею та Литвою. Зазначений документ має стати наступним кроком у реалізації проекту запуску нафтопроводу «Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ».

Під час візиту В.ЮЩЕНКО також планує взяти участь у засіданні країн-учасниць ГУАМ, присвяченому 10-річчю цієї організації.

Крім того, у ході візиту заплановані двосторонні зустрічі Президента України з його польським, литовським та азербайджанським колегами.