Томенко змалював як відбувається підкуп виборців

Про це політик сказав, виступаючи з трибуни парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка.

Заступник голови ВР звернув увагу на перебіг подій виборчої кампанії загалом і зокрема на те, що відбувається в мажоритарних округах. Він наголосив, що «поки на телебаченні йде дискусія різних політичних сил стосовно того, що робити в країні, в мажоритарних округах відбувається пряма чи опосередкована купівля голосів виборців».

Політик заявив, що умовно розділив кандидатів, які «фінансово інвестують в душу чи в тіло середньостатистичного виборця» на дві категорії: «кандидати за бюджетні гроші» і «кандидати за тіньові чи офшорні гроші».

Говорячи про категорію кандидатів «за бюджетні кошти», М.Томенко зауважив, що існують кандидати, які приїжджають у свій виборчий округ, і вся влада за ними їздить і відкриває спільно з ними об’єкти, в які інвестовані кошти з державного бюджету.

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Одним з найбільш показових прикладів такої схеми, М.Томенко назвав роботу кандидата, який балотується в Донецькій області. За словами віце-спікера, даний кандидат «запропонував таку парадоксальну психологію влади: у свій округ, в рідну Донеччину, вкладає народні кошти, а свої власні кошти вкладає в «загниваючу» економіку Європи та, зокрема, Австрії». «І таким чином, коли він їздить по Донеччині, всі чиновники, які мусять захищати людей, їздять разом з ним, відкривають державні об’єкти і розповідають людям, як він допомагає народу», - додав політик. М.Томенко зауважив, що за його підрахунками, таких кандидатів, «які мило посміхаються і на наші кошти відкривають об’єкти», порядку 100 осіб.

«Друга категорія кандидатів – кандидати за тіньові гроші. Це наші мільярдери, які жодного разу на з’явилися у сесійній залі. Вони приїхали в округ, купили списки найбільш соціально незахищених і роздають десь по 150, а десь по 200 гривень», – сказав М.Томенко. За його словами, такі кандидати, коли приїжджають, роблять «внесок» в «губернію», щоб туди «зайти» і щоб міліція їх «кришувала», а потім заявляють, що готові заплатити «етім лохам» 5-7 мільйонів доларів, щоб «купити округ».

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Віце-спікер звернувся до міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки та Генерального прокурора і закликав, «якщо вони ще не втратили повністю розуміння того, чим займаються», поїхати по селах і подивитися, як іде скуповування виборців під час цієї виборчої кампанії та зупинити цей процес.

«Абсолютно очевидно, що чесних виборів нема і не буде, демократичних – так само, залишилося одне питання: чи будуть вони сфальсифіковані, чи ні», – наголосив М.Томенко. «Ми, як опозиція, вважаємо, що треба зробити все, аби вибори були не сфальсифіковані. Це треба не для нас, це треба для України», – підкреслив він.