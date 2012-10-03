Регіонали в ПАРЄ заступилися за Росію і звинуватили ЄС у подвійних стандартах

Головною темою жовтневої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) став звіт моніторингової місії про ситуацію в Росії.

Тон документа виявився критичним - доповідачі зазначили "стурбованість щодо ситуації з демократією в РФ", пише Коммерсант-Україна.

Критика РЄ викликала невдоволення Москви, а напередодні сесії російська сторона взагалі пішла на відкритий конфлікт зі Страсбургом. Спікер держдуми РФ Сергій Наришкін в останній момент скасував свій візит на сесію ПАРЄ.

Глава російської делегації, вчора уточнив, що Росія готова "адекватно відреагувати", якщо ПАРЄ схвалить посилення моніторингу. Чиновники РЄ в кулуарах обговорювали можливість зупинки російського фінансування (понад 10% загального бюджету організації).

Українські делегати в ПАРЄ розійшлися в оцінках російської резолюції. Представники опозиції пообіцяли підтримати Захід, хоча не стали декларувати це на пленарному засіданні, в той час як провладні депутати публічно підтримали росіян.

"Проект резолюції носить скоріше характер виховного документа, а не документа, налаштованого на діалог", - заявив з трибуни асамблеї в Страсбурзі Олексій Плотніков (Партія регіонів), звинувативши також "стару" Європу в подвійних стандартах. Більш того глава української делегації Іван Попеску (Партія регіонів) ініціював проект резолюції, що критикує країни-члени ПАРЄ за "посилення візової політики і введення нових бюрократичних перешкод для пересування людей". Західних політиків він звинуватив у "популістському використанні візової теми для отримання підтримки і відволікання виборців від більш серйозних проблем".





