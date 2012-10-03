ПАРЄ ухвалила критичну резолюцію про ситуацію в Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції щодо виконання Росією своїх зобов’язань перед Радою Європи, схваленій у вівторок на сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

«За» ухвалення такого рішення проголосував 161 депутат, проти висловився 41, утрималися - 7.

“Російська Федерація досягла унікального моменту в своїй короткій історії демократичного розвитку. Відданість та мобілізація понад 100 тис. громадян після грудневих виборів 2011 року, пробудження дуже завзятого громадянського суспільства та бажання влади почути заклик до реформ може створити момент для змін”, - написано в резолюції.

Депутати ПАРЄ привітали низку позитивних змін, які відбулися в Росії останнім часом, і, зокрема, зменшення прохідного бар’єру для політичних партій, лібералізація правил реєстрації політичних партій, зменшення кількості підписів, необхідних для висування кандидатів на посаду Президента з 2 млн. до 100 тис. Асамблея також привітала той факт, що Конституційний суд Росії де-факто скасував смертну кару, однак водночас закликала владу Росії скасувати смертну кару і де-юре.

Разом з тим, у резолюції відзначається і низка питань, які викликають стурбованість ПАРЄ. Серед них, зокрема, схвалення влітку цього року Державною думою Росії законів про криміналізацію наклепу, про обмеження свободи в Інтернеті, про мирні зібрання (так званий “протестний закон”), а також про неурядові громадські організації (так званий закон “про іноземних агентів”).

Депутати висловили стурбованість і намірами Президента Росії Володимира Путіна посилити вертикаль влади, і закликали його демократизувати систему.

У резолюції також нагадується, що останні парламентські вибори 2007 та 2011 років, та президентські вибори 2008 та 2012 років були оцінені міжнародними і місцевими спостерігачами, як такі, що були проведені з порушеннями.

Крім того, у документі висловлюється стурбованість відсутністю незалежності судової системи, про що, на думку депутатів ПАРЄ, свідчать вироки бізнесмену Михайлу Ходорковському та учасницям панк-групи Pussy Riot.

Депутати нагадали, що і досі залишаються нерозкритим вбивства журналістки Анни Політковської та правозахисниці Наталі Естемірової.

В резолюції також міститься низка закликів до влади Російської Федерації. Так, у сфері функціонування плюралістичної демократії, ПАРЄ порекомендувала посилити діалог з Венеціанською комісією при розробці уніфікованого виборчого кодексу, відновити діалог з опозицією, не представленою в парламенту, переглянути схвалені закони, що обмежують свободи, утримуватися від тиску на опозицію.

В сфері верховенства права ПАРЄ закликала російську владу забезпечити кращий захист суддів від тиску держави, обмежити повноваження прокуратури, покращити умови попереднього утримання, оприлюднити останню доповідь Комітету з попередження тортур Ради Європи.

Депутати також закликали владу Росії провести ефективні розслідування у випадках утисків правозахисників, розслідувати обвинувачення у тортурах проти адвоката Сергія Магнітського, утримуватися від застосування сили проти мирних демонстрацій, переглянути політику щодо дозволів на проведення маніфестацій.

Крім того, ПАРЄ закликала Росію реалізувати резолюції Асамблеї щодо наслідків війни між Росією та Грузією, завершити виведення військ з території Молдови.

“На цьому підґрунті Асамблея вирішила продовжити моніторинг щодо виконання зобов’язань Російською Федерацією допоки не отримає очевидності змістовного прогресу з питань, які порушені в цій резолюції”, - написано в документі.

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Водночас ПАРЄ не змогла схвалити проект рекомендацій у зв'язку з доповіддю про виконання Росією своїх зобов’язань перед Радою Європи.

За схвалення проекту рекомендацій проголосував 121 депутат, проти – 74, утрималися – 11, а для схвалення рекомендацій необхідна підтримка двох третин членів Асамблеї, присутніх в залі.

В проекті рекомендацій передбачалося рекомендувати виконавчому органу Ради Європи – Комітету міністрів “приділити належну увагу питанням та стурбованостям, висловленим в резолюції”.

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Співдоповідачі ПАРЄ щодо Росії Андреас Гросс та Гіоргі Фруде вважають, що нинішнє голосування за резолюцію та рекомендації щодо доповіді про виконання Росією зобов’язань перед Радою Європи, не можна називати перемогою Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції в Страсбурзі.

“Я би не інтерпретував це, як перемогу Російської Федерації проти ПАРЄ”, - сказав Г.Фруде.

При цьому, він зазначив, що, можливо, прийшов час переглянути статус ПАРЄ, яка і досі є лише дорадчим органом Ради Європи.

“Звичайно я розчарований (тим, що не були схвалені рекомендації – УНІАН)... Але у нас була більшість, і це – чіткий сигнал Комітету міністрів, що наша робота має поважатися. На жаль, ця більшість не становила дві третини”, - сказав у свою чергу А.Гросс.

При цьому, він зазначив, що рекомендації в Росії були неправильно інтерпретовані, як ескалація у відносинах.

Депутат також нагадав, що нинішня російська делегація в ПАРЄ складається переважно з нових депутатів.

“Ми бачимо лише одного депутата, який залишився (Леонід Слуцький – УНІАН). І на його прикладі ми бачимо ефект його соціалізації в Раді Європи”, - сказав А.Гросс.

“І я впевнений, що через 4 роки наші російські колеги говоритимуть вже по-іншому”, - додав він.