Спікер Держдуми Росії відмовився їхати на сесію ПАРЄ

Про це С.Наришкін заявив сьогодні у Москві.

“Я готувався говорити про великі проблеми розвитку парламентаризму в Європі, про розвиток нового тренду правотворчості в сучасному світі, формування Європи без розподільчих кордонів, але по мірі наближення до дати відкриття сесії ми відчули, що навряд чи мої стратегічні пропозиції будуть почуті з боку низки керівників ПАРЄ та низки русофобських делегацій, інтерес, очевидно, більше проявляється до іншого. Тому я вважаю для себе можливим виступити на сесії ПАРЄ тоді, коли умови будуть відповідні”, – сказав він.

У свою чергу Президент ПАРЄ Жан-Клод Міньйон висловив розчарування таким рішення спікера Державної Думи Росії.

“Під час цієї сесії ми розглядатимемо доповідь про виконання зобов’язань Російською Федерацією, першу таку доповідь за 7 років. Наш обмін думками з С.Наришкіним міг би дозволити нам здійснити політичну оцінку російської участі в роботі Ради Європи, і водночас разом визначити реальні засоби подальшого посилення співпраці, в тому числі з питань, які все ще викликають дебати”, - заявив Президент ПАРЄ.

Він також підкреслив, що всі дебати в ПАРЄ ґрунтуються на принципах діалогу та взаємоповаги.

“Для діалогу потрібні двоє”, - зазначив, при цьому, Ж.-К.Міньйон.