Лук’яненко переконує Ющенка, що прем`єром має бути Тимошенко

Народний депутат чотирьох скликань Левко ЛУК’ЯНЕНКО переконує Президента України Віктора ЮЩЕНКА у доцільності призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Про це йдеться у Відкритому зверненні Л.ЛУК’ЯНЕНКА до Президента України, текст якого передано УНІАН.

Зокрема, вітаючи В.ЮЩЕНКА з перемогою демократичних сил на дострокових виборах, Л.ЛУК’ЯНЕНКО підкреслив, що “настав час політиків виконувати обіцянки й гарантії. Часу гаяти не можна”. Він висловив переконання, що треба негайно створювати коаліцію демократичних сил у складі БЮТ та блоку «Наша Україна - Народна самооборона». “Жодних інших варіантів не існує”, - наголосив він.

За словами Л.ЛУК’ЯНЕНКА, “балачки на тему створення широкої коаліції за участю Партії регіонів необґрунтовані Конституцією України і спрямовані на продовження влади кучмістів, на подальше збереження біля державного керма антинародної, грабіжницької влади”.

“Не треба обманюватися, - закликає він, - коаліція з Партією регіонів - це не об`єднання країни, а об`єднання з бандитським мафіозним кланом проти інтересів країни. Ми вже бачили, що таке „широка коаліція” і чим вона може закінчитися – втратою економічного та політичного суверенітету України, марною витратою часу, руйнуванням міжнародного іміджу”.

Як зазначає Л.ЛУК’ЯНЕНКО, “сьогодні ЯНУКОВИЧ та його оточення знову готові пообіцяти все що завгодно, аби тільки залишитися при владі”. Однак, застерігає колишніх депутат, “вони знову обдурять, знову переступлять через будь-які зобов’язання та клятви і знову ж візьмуться до звичної справи - розколу країни та пограбування держави, і їхнє слово чогось варте лише до того моменту, поки вони не дорвались до влади”.

Л.ЛУК’ЯНЕНКО наполягає, що об’єднання демократичних сил України у новому парламенті, призначення Ю.ТИМОШЕНКО прем’єром “поверне людям ті сподівання та надії, з якими вони стояли на Майдані восени та взимку 2004-го року”. За його словами, “у патріотів з`явиться шанс виконати дані людям зобов’язання та, нарешті, по-справжньому взятися до будівництва проукраїнської, демократичної, цивілізованої України”.

“Сподіваюсь на вашу мудрість та державну думку, Вікторе Андрійовичу. Чекаю від Вас вірних та правильних рішень. Не смію Вас повчати, але відчуваю відповідальність за долю моєї країни, за її майбутнє, за всіх нас”, йдеться у зверненні Л.ЛУК’ЯНЕНКА до Президента.