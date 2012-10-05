Нардепи їдуть до Москви перетягувати канат

Як повідомили УНІАН організатори, народні депутати України візьмуть участь у змаганнях в чотирьох видах спорту - міні-футбол, настільний теніс, великий теніс, шахи, а також спробують свої сили в перетягуванні каната. Таким чином, Україна буде представлена у всіх можливих видах змагань, крім бадмінтону.

Передбачається, що до Москви змагатися прибудуть Ельбрус Тадеєв, Павло Костенко, Юрій Колоцей, Анатолій Горбатюк, Євген Константинов, Олександр Зац, Сергій Гусаров, Андрій Кожем’якін, Валерій Писаренко, Павло Климець та інші.

Повідомляється, що в Міжнародних парламентських іграх візьмуть участь збірні команд Великої Британії, Латвії, Литви, Польщі, Казахстану, Білорусі, Сербії, Болгарії, Хорватії.

«Команді-переможцю загальнокомандного заліку дістанеться перехідний Кубок Міжнародних парламентських ігор», - повідомили організатори.

Змагання триватимуть до 7 жовтня включно.

***Парламентські ігри – це міжнародні комплексні спортивні змагання для депутатів із різних країн. Вперше захід відбувся в 2009 році за ініціативою комітету Державної думи РФ з фізичної культури і спорту і з тих пір проводиться регулярно.